Hats off for Fourth of July flag

I would like to extend a heartfelt thank you to the Wagners and others who were responsible for supplying our community with the enormous 30x60-foot flag that flew in the air over the Fourth of July weekend. We needed that especially now!

Kindest regards,

the Schrader Family

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