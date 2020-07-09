SEVERE THUNDERSTORM WATCH 346 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT
THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL KANSAS
JEWELL MITCHELL OSBORNE
PHILLIPS ROOKS SMITH
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN CENTRAL NEBRASKA
HOWARD MERRICK NANCE
SHERMAN
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
POLK YORK
IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA
ADAMS BUFFALO CLAY
FILLMORE FRANKLIN FURNAS
HALL HAMILTON HARLAN
KEARNEY NUCKOLLS PHELPS
THAYER WEBSTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARAPAHOE, AURORA, BEAVER CITY,
BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK,
CAMBRIDGE, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER,
DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON,
GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH,
HOLDREGE, HOLLINGER, INAVALE, IONIA, JEWELL, KEARNEY, KENSINGTON,
LITCHFIELD, LOUP CITY, MANKATO, MINDEN, NELSON, ORLEANS, OSBORNE,
OSCEOLA, OXFORD, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD,
ROSEMONT, SHELBY, SHERMAN RESERVOIR, SMITH CENTER, ST. LIBORY,
STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, AND YORK.
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