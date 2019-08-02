AURORA – Harley Fassnacht will be celebrating his 90th birthday with a cake and ice cream open house at Messiah Lutheran Church, 415 South 18th Street in Aurora, on Saturday, Aug. 10 from 2 – 4 p.m.

If you are unable to attend, cards are appreciated and can be sent to him at: 1111 18th Street, Aurora, NE, 68818.

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