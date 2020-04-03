...WINTRY WEATHER ENDS EARLY THIS MORNING...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS
MORNING...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION, MAINLY LIGHT FREEZING DRIZZLE AND
LIGHT SNOW, BUT ALSO SOME SLEET NEAR AND SOUTH OF HIGHWAY 6.
TOTAL ICE ACCUMULATIONS ON THE SURFACE OF A TENTH OF AN INCH OR
LESS, BUT SOME ELEVATED SURFACES, INCLUDING POWER LINES, COULD
RECEIVE CLOSER TO ONE- QUARTER INCH. TOTAL SNOW/SLEET
ACCUMULATION LESS THAN ONE-HALF INCH, AND LIKELY BARELY A
DUSTING MOST LOCATIONS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND SOUTH CENTRAL
NEBRASKA, INCLUDING COUNTIES EAST OF THE HIGHWAY 281 CORRIDOR.
* WHEN...UNTIL 10 AM CDT FRIDAY, ALTHOUGH MOST OF THE AREA SHOULD
SEE PRECIPITATION END BEFORE THIS.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS IN SOME AREAS. SOME
POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD
IMPACT THE FRIDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...STEADY NORTH WINDS GUSTING UP TO AROUND 35
MPH WILL CONTINUE INTO FRIDAY MORNING, PUTTING CONTINUED STRESS
ON ICE-COVERED SURFACES SUCH AS POWER LINES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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