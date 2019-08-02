Emersyn Lee Morris

Emersyn Lee Morris

Jeremy and Kim Morris, of York, are the parents of a daughter, Emersyn Lee Morris, born at 7:20 a.m. on July 25, 2019 at York General Hospital in York.

She weighed 7 pounds 4 ounces and was 18.5 inches long.

Grandparents are Curt and Doris Larka of York and Jim and Jan Morris of Benedict.

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