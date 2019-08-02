...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL NEBRASKA AND SOUTH CENTRAL NEBRASKA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST CENTRAL NEBRASKA, YORK.
IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA, ADAMS, CLAY, FILLMORE, HALL,
HAMILTON, NUCKOLLS, AND THAYER.
* UNTIL NOON CDT TODAY.
* PERSISTENT THUNDERSTORMS COULD RESULT IN A NARROW SWATH OF
EXCESSIVE RAINFALL AND FLASH FLOODING IN AND CLOSE TO THE
WATCH AREA.
* TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 3 INCHES COULD OCCUR...WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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