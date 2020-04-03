...A LIGHT WINTRY MIX OF FREEZING DRIZZLE, SNOW AND POSSIBLY SOME
SLEET REMAINS POSSIBLE INTO FRIDAY MORNING...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT
FRIDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION, MAINLY LIGHT FREEZING DRIZZLE AND
LIGHT SNOW, BUT PERHAPS ALSO SOME SLEET ESPECIALLY IN AND NEAR
THAYER, JEWELL AND MITCHELL COUNTIES. TOTAL ICE ACCUMULATIONS ON
THE SURFACE UP TO AROUND ONE TENTH OF AN INCH, BUT SOME
ELEVATED SURFACES, INCLUDING POWER LINES, COULD RECEIVE CLOSER
TO ONE-QUARTER INCH. TOTAL SNOW/SLEET ACCUMULATION LESS THAN
ONE-HALF INCH, AND LIKELY BARELY A DUSTING MOST LOCATIONS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL, EAST CENTRAL
AND SOUTH CENTRAL NEBRASKA, INCLUDING COUNTIES EAST OF THE HIGHWAY
281 CORRIDOR.
* WHEN...UNTIL 10 AM CDT FRIDAY, ALTHOUGH MOST OF THE AREA SHOULD
SEE PRECIPITATION END BEFORE THIS.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS IN SOME AREAS. SOME
POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD
IMPACT THE FRIDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...STEADY NORTH WINDS GUSTING UP TO AROUND 35
MPH WILL CONTINUE INTO FRIDAY MORNING, PUTTING CONTINUED STRESS
ON ICE-COVERED SURFACES SUCH AS POWER LINES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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