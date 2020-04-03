St. John’s Lutheran Church to hold parking lot services

CORDOVA — Pastor Brian Tuma of St. John’s Lutheran Church in Cordova will be holding church parking lot services during Holy Week starting on Palm Sunday, Sunday, April 5 at 9 a.m. and on Maundy Thursday at 7 p.m. and on Easter Sunday.

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