SEWARD -- Undergraduate and graduate degrees were awarded to 110 students following the fall semester in December 2019 at Concordia University, Nebraska in Seward.

The following York area students were among those receiving degrees: Cari Berner of Seward, MBA, Seward; Brady Fehlhafer of Utica, B.A., Utica; Nora Friberg of York, B.A., York; Rebecca Hoffschneider of Utica, B.A., Utica; Bethany Johnson of Seward, B.S.Ed., Seward; Allison Wisco of Seward, MBA.

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