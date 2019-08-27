YORK — There were many pups eager to make a splash at the York Family Aquatic Center Sunday.

‘Soggie Doggie’ drew dozens of dogs and their people for the annual end-of-summer event, courtesy of York Parks & Recreation.

For a minimal fee, dogs could take a swim before the pool was drained for the season. ‘Soggie Doggie’ marked the last day the York Family Aquatic Center was open for the season.

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