Woods

Woods Bros Realty of York recently presented a check to CASA for York County for $1,000.

Presenting the check to Elizabeth Hain, Executive Director of CASA, is Gail Chapman of Woods Brothers. In the back are left to right are Glen Coffey and Frank Chapman.

Each year, Woods Brothers deducts money from the sale of a home and starts a foundation for giving fund. This year, 22 organizations were helped throughout south east Nebraska.

Hain noted the money will be used for additional training for CASA advocates -- the voice of a child.

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