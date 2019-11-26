Laverne Krupicka

Laverne Krupicka

Laverne Louis Krupicka, 70, of McCool Junction, passed away Thursday, Nov. 21, 2019 at McCool Junction.

He was born on March 17, 1949 to Louis and Elsie (Luzum) Krupicka in Geneva.

Services will be held at 1 p.m. on Wednesday, Nov. 27, 2019 at Farmer & Son Funeral Home Kotas Chapel in Milligan with Pastor Murry Johnston officiating. Graveside services will take place at the Bohemian National Cemetery in Milligan. There will be no visitation and memorials may be directed to the family and will be designated at a later date. Online condolences may be left at www.farmerandsonfuneralhome.com.

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