2019 Fall Sports Preview

...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT SATURDAY FOR
SOUTHERN YORK AND NORTH CENTRAL FILLMORE COUNTIES...
AT 901 PM CDT, TRAINED SPOTTERS CONTINUED TO REPORT MINOR FLOODING
ALONG THE WEST FORK BIG BLUE RIVER THROUGH SOUTHERN YORK AND
NORTHWESTERN FILLMORE COUNTIES. WATER LEVELS HAVE BEEN UNUSUALLY
SLOW TO DROP ALONG THE RIVER OVER THE PAST FEW DAYS, PROMPTING THE
DECISION TO EXTEND THIS WARNING THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...LOCATIONS
ALONG THE WEST FORK BIG BLUE RIVER NEAR MCCOOL JUNCTION AND LUSHTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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