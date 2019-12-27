Osceola - High Plains 2019 Championship section

...WINTRY MIX OF ICE AND SNOW TONIGHT THROUGH THE WEEKEND...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SUNDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATIONS RANGING FROM VERY LITTLE IN SOUTHERN PARTS OF THE
AREA, UP TO AROUND 5 INCHES IN SOME COUNTIES NORTH OF INTERSTATE
80. ICE ACCUMULATION FROM FREEZING RAIN RANGING FROM ONLY A FEW
HUNDREDTHS OF AN INCH IN SOME PLACES, UP TO AROUND TWO TENTHS OF
AN INCH IN OTHERS. FOR ALL AREAS, WINDS WILL REMAIN FAIRLY LIGHT
THROUGH MOST OF THE DAY SATURDAY, BUT THEN PICK UP OUT OF THE
NORTH-NORTHWEST SATURDAY EVENING INTO SUNDAY, WITH GUSTS AS
HIGH AS 30 TO 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL, EAST
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL NEBRASKA, MAINLY ALONG AND NORTHWEST
OF A LINE FROM YORK TO RED CLOUD NEBRASKA, TO PLAINVILLE KANSAS.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST SUNDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS AT TIMES. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY IN SOME AREAS
SATURDAY EVENING INTO SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS IS A VERY COMPLEX STORM SYSTEM, AND
NOT ALL OF THE ADVISORY AREA WILL HAVE THE SAME IMPACTS. SNOW
AND ICE AMOUNTS WILL VARY, AND MUCH OF THE PRECIPITATION WILL
SIMPLY START OUT AS RAIN. AT THIS TIME, THE HIGHEST SNOW AMOUNTS
OF 3 TO 5 INCHES FAVOR NORTHERN LOCAL COUNTIES SUCH AS VALLEY
AND GREELEY, WHILE PLACES FARTHER SOUTH, INCLUDING THE TRI
CITIES, MAY NOT EVEN RECEIVE 1 INCH. THE MAJORITY OF
ACCUMULATING SNOW WILL NOT OCCUR UNTIL SATURDAY NIGHT INTO
SUNDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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