...PERSISTENT THUNDERSTORMS MAY RESULT IN FLASH FLOODING LATE
TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MIDNIGHT CDT TONIGHT THROUGH
FRIDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF EAST CENTRAL NEBRASKA AND
SOUTH CENTRAL NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST
CENTRAL NEBRASKA, YORK. IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA, ADAMS,
CLAY, FILLMORE, HALL, HAMILTON, NUCKOLLS, AND THAYER.
* FROM MIDNIGHT CDT TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING.
* PERSISTENT THUNDERSTORMS COULD RESULT IN A NARROW SWATH OF
EXCESSIVE RAINFALL AND FLASH FLOODING IN AND CLOSE TO THE WATCH
AREA.
* TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO 6 INCHES COULD OCCUR...WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL COULD CAUSE FLOODING OF
SMALL CREEKS...COUNTY ROADS...FARMLAND...AND OTHER LOW LYING
SPOTS. FLOODING OF CREEKS AND RIVERS COULD OCCUR EVEN AFTER THE
HEAVY RAIN ENDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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