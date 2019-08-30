Class AA

Collins Aerospace 39

Wyad 804

Friesen Farms 737

Class A

Nienhueser Farms 767

Slackers 762

“B” Team 751

High Guns

Larry Blair 47

John Norquest 46

Landon Meier 46

Nick Nienhueser 46

Doubles

Doug Dauel 155

Chip Workman 107

Dane Nienhueser 87

Jeremy Hoffman 78

Nick Nienhueser 70

Aaron Ehlers 67

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