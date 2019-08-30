MCCOOL JUNCTION – Due to injuries and illness on the Hampton football team, Friday night’s game at McCool Junction has been forfeited to the Mustangs.

McCool Junction, No. 2 in the Omaha World-Herald’s Six Man ratings, will now play its season opener on Friday, Sept. 6 as it hosts No. 6 Humphrey/Lindsay Holy Family.

Hampton is scheduled to host Santee on Sept. 6.

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