...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FRIDAY FOR
SOUTHERN YORK...SOUTHEASTERN HAMILTON AND NORTH CENTRAL FILLMORE
COUNTIES...
LATE THURSDAY AFTERNOON, EMERGENCY MANAGEMENT AND TRAINED SPOTTERS
CONTINUED TO REPORT MINOR FLOODING ALONG THE WEST FORK BIG BLUE
RIVER THROUGH FAR SOUTHEAST HAMILTON, FAR NORTH CENTRAL FILLMORE AND
SOUTHERN YORK COUNTIES. IN HAMILTON COUNTY, EMERGENCY MANAGEMENT
REPORTED THAT WATER LEVELS CONTINUED TO DROP NOTICEABLY FROM
STOCKHAM WESTWARD, BUT MINOR FLOODING LIKELY CONTINUED EAST OF THERE
INTO YORK COUNTY, WHICH WAS ALSO CONFIRMED BY A TRAINED SPOTTER AT
MCCOOL JUNCTION.
IT IS POSSIBLE THAT THIS WARNING WILL NEED EXTENDED BEYOND FRIDAY
AFTERNOON, ESPECIALLY FOR THE YORK COUNTY PORTION. THIS DECISION
WILL BE DEFERRED TO A LATER TIME BASED ON THE LATEST AVAILABLE
REPORTS.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
LOCATIONS ALONG THE WEST FORK BIG BLUE RIVER DOWNSTREAM OF
STOCKHAM AND THROUGH THE LUSHTON AND MCCOOL JUNCTION AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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