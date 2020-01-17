Fuehrer
Provided by McCool Junction Public Schools

On Thursday morning, McCool Junction senior Jessica Fuehrer, seated second from right, signed to cheer for York College in the fall.

She has been on the cheer squad for McCool Junction for the past two years. Joining Fuehrer on Thursday morning were, from left; McCool Junction cheer coach Sue Gerken, York College cheer coach Bailey Davis, and parents Jerrid and Jennifer Fuehrer.

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