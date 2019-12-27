YORK — Starting on Monday, Jan. 13 and continuing through Monday, Feb. 10, the York High tennis coaches will be sponsoring an open tennis night at the Cornerstone Activities Center Indoor Tennis Courts at York High School.

The purpose of the open tennis night is to have a blast and get a good workout. You don’t have to be a tennis expert or even plan to go out for tennis. Just be ready to have some fun!

No racket - no problem. We will hook you up.

A one-time payment of $15 covers all five weeks and will be paid back in prizes.

Make the checks out to “York Youth Tennis.”

This is for both boys and girls grades 6-8 who would like to try and play tennis.

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