YORK – Fall Registration for ages 4-12 is now open.

Please register online. Find the link on York Youth Soccer’s Facebook page.

We will take payment at the community center. Please make sure the player’s name is included with payment. Here is the link: https://yysa.sportngin.com/register/form/311600340.

Registration closes on Sept. 2.

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